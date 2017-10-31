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Православная церковь отмечает сегодня память апостола Луки


31.10.2017   10:47
Православная церковь отмечает сегодня память апостола Луки Православная церковь отмечает сегодня память апостола и евангелиста Луки. В связи с этим в храмах пройдет праздничная литургия.

Согласно Писанию, Лука - апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, христианский святой, почитаемый как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Лука был врачом. По преданию, уроженец Антиохии Сирийской. В числе 70-ти апостолов Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии небесном еще при земной жизни Спасителя.

Был сподвижником святого апостола Павла и принял участие во втором миссионерском путешествии Павла, и с тех пор они были неразлучны. В городе Фивы /Греция/ принял мученическую смерть.






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