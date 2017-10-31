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Семьям пропавших в Гонио водолазов от их имени писали письма и пытались вымогать деньги


31.10.2017   15:08
Мошенническая группа пыталась обманом вымогать деньги у семей водолазов, год назад пропавших во время учений в море в Гонио.

Как сообщает «IPN», двое писали семьям письма от имени пропавших водолазов и просили у них деньги. В частности, в письмах злоумышленники убеждали семьи, что они, якобы, являются пропавшими военными, находятся в Турции и им нужны средства.

По неофициальной информации, преступники планировали получить от семей 39 тысяч долларов.

Факт попытки обманом вымогать деньги у семей водолазов, правоохранители раскрыли несколько месяцев назад. Обвиняемых по делу совместно задержали министерство обороны и прокуратура. На данном этапе в суде проходят обсуждения дела по существу. В качестве меры пресечения задержанным избрано заключение под стражу.

16 августа 2016 года на территории бывшего полигона в Гонио, во время учений в Черном море пропали 2 военнослужащих – капрал Яго Шарадзе и рядовой I класса Георгий Нанеташвили. Найти военных до сих пор не удалось.






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