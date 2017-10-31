Грузия отказалась предоставлять убежище россиянину Микаэлю Кадиеву

31.10.2017 21:38 Обвиняемый в убийстве в 2009 году главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсолтана Алхаматова Микаел Кадиев может быть экстрадирован в РФ из Грузии, где ему отказали в предоставлении статуса беженца, заявил журналистам адвокат обвиняемого Малхаз Патарая.



"Суд, отказавший дагестанскому правозащитнику Микаелю Кадиеву в предоставлении статуса беженца, обрек его на экстрадицию в Россию... Безусловно, это политическое решение. По некоторым данным, вопрос о передаче Кадиева России обсуждался на последней встрече в Праге между замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе", - сказал Патарая.



Во вторник комитет по защите прав человека парламента Грузии большинством голосов отклонил требование оппозиции начать обсуждение вопроса о возможной экстрадиции Кадиева.



Разыскиваемый Интерполом Кадиев был задержан в 2013 году в Грузии по обвинению в хранении в съемной квартире в Тбилиси взрывчатых веществ и оружия. Он был осужден на два года заключения. После отбывания срока наказания Кадиев обратился в министерство по делам беженцев с просьбой предоставления статуса беженца, но получил отказ.



Кадиев обратился в Тбилисскиий городской суд, где также получил отказ. Накануне Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.















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