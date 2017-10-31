Задержаны несколько участников акции у здания Федерации футбола Грузии

31.10.2017 22:54 Около Федерации футбола в Тбилиси задержаны участники акции «Марша грузин». Среди задержанных - один из организаторов акции Ладо Садгобелашвили.



По заявлению участников акции, правоохранители превысили силу и задержали участников акции беспричинно.



Противостояние между представителями «Марша грузин» и патрульной полицией началось после того, как участники акции стали применять около федерации пиротехнику. За задержанием последовало противостояние.



По заявлению представителей «Марша грузин», Федерация футбола должна исключить из национальной сборной футболиста Гурама Кашия, который, по их оценке, пропагандирует ЛГБТ- сообщество.



Вице-капитан грузинской сборной по футболу и защитник футбольного клуба «Витес» Гурам Кашия вышел на стадион с повязкой в радужных цветах. Таким образом он выразил поддержку LGBT сообществу. Кашия присоединился к акции, инициатором которого стал руководитель Объединения профессиональных футболистов Голландии, Дени Хеспи. В рамках инициативы, капитаны всех футбольных команд страны должны были надеть повязку и продемонстрировать свою толерантность.



Правда, факт вызвал возмущение пользователей грузинского интернета. На Кашия началась травля со стороны некоторых журналистов и футбольных болельщиков.



«Я всегда поддерживаю свободный выбор людей и я против насилия. Пока человек не причинит зло другому, я буду на его стороне. Сложно объяснить, почему в моей стране некоторые люди не могут это принять. Мало было тех, кто на моей личной странице в Facebook выразил недовольство. Я не уделил этому большого внимания. Эти люди были разочарованы во мне, но я не жалею о том, что сделал», — заявил Кашия в ответ разгневанным грузинским фанатам.















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