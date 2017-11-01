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Для педагогов-воспитателей детсадов наличие высшего образования будет обязательным требованием


01.11.2017   13:00
Со следующего года в дошкольных учреждениях Грузии будут работать лица со статусом педагог-воспитатель. Об этом заявил руководитель Агентства тбилисских детсадов Темур Тординава.

По его же словам, с этой целью внедрение утвержденного правительством Грузии нового профессионального стандарта в частных и публичных детсадах будет обязательным.

Как сказал Тординава, статус педагога-воспитателя более высокий, чем воспитателя. По его же словам, в тбилисских публичных детсадах на сегодняшний день работают до 2 500 воспитателей, из которых, возможно, не все получат статус педагога-воспитателя, однако все они пройдут переподготовку.

По словам руководителя Агентства, с 1-го сентября 2024 года в должности педагога-воспитателя будут работать лишь те, кто получил высшее образование в направлении дошкольного воспитания.







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