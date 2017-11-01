Процедуры получения удостоверения личности для цыган в Грузии осложнены - исследование

01.11.2017 15:09 Фонд развития прав человека провел исследование о положении цыган в Грузии. Согласно исследованию выяснилось, что "в Грузии во время получения любого правового документа цыганам приходится проходить сложные процедуры, что значительно осложняет упорядочение документов для них".



Согласно исследованию, получение удостоверения личности и ID карточек для цыган связано со сложными процедурами. Одной из причин этого, по заявлению авторов исследования, является языковый барьер, а также дополнительную проблему создает не информированность государственных чиновников.



Фонд рекомендует создать в Доме юстиции специальную программу, в рамках которой у всех цыган будет возможность бесплатно получить удостоверение личности; Запланировать тренинг для сотрудников, работающих в Доме юстиции; С целью доступности сервиса отобрать кадры, знающие русский язык, которые смогут проинформировать цыган о сервисах; Гражданский сектор и государство постоянно должны сотрудничать в процессе урегулирования проблем цыган; Создать специальную мобильную группу, которая будет работать над установлением реального количества цыган и т.д.

















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