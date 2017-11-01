|
Процедуры получения удостоверения личности для цыган в Грузии осложнены - исследование
01.11.2017 15:09
Фонд развития прав человека провел исследование о положении цыган в Грузии. Согласно исследованию выяснилось, что "в Грузии во время получения любого правового документа цыганам приходится проходить сложные процедуры, что значительно осложняет упорядочение документов для них".
Согласно исследованию, получение удостоверения личности и ID карточек для цыган связано со сложными процедурами. Одной из причин этого, по заявлению авторов исследования, является языковый барьер, а также дополнительную проблему создает не информированность государственных чиновников.
Фонд рекомендует создать в Доме юстиции специальную программу, в рамках которой у всех цыган будет возможность бесплатно получить удостоверение личности; Запланировать тренинг для сотрудников, работающих в Доме юстиции; С целью доступности сервиса отобрать кадры, знающие русский язык, которые смогут проинформировать цыган о сервисах; Гражданский сектор и государство постоянно должны сотрудничать в процессе урегулирования проблем цыган; Создать специальную мобильную группу, которая будет работать над установлением реального количества цыган и т.д.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна