Бьорк поблагодарила своих поклонников на грузинском

01.11.2017 15:58 Певица Бьорк поблагодарила грузинских почитателей ее творчества на странице в Instagram. После концерта она опубликовала фото с концерта и подпись на грузинском «большое спасибо за сегодняшний вечер».



Исландская певица проведет еще один концерт 3 ноября в Тбилисской опере. Согласно райдеру звезды, съемки во время выступления запрещены. Певица также потребовала полностью обставить кулисы цветами.



Билеты на второй концерт певицы полностью распроданы. Что же касается выступления 31 октября, то зал был не полностью заполнен. Билеты на концерт стоили от 70-200 евро.



За день до концерта, Бьорк прошла репетицию вместе с Тбилисским симфоническим оркестром. Художественный руководитель Николоз Рачвели посвятил этому фатку эмоциональный пост на собственной странице в Фейсбук.



«18 лет назад, когда я безумно влюбился в творчество Бьорк, учился в Вене и тратил с трудом накопленные деньги на ее альбомы, книги о ней, а потом часто оставался без средств на еду и транспорт. Я тогда и представить не мог, что спустя 20 лет, я бы встретился с ней и не как почитатель творчества, а как руководитель оркестра, в сопровождении которого она совершит нечто необыкновенное 31 октября в Филармонии и 3 ноября а опере», — пишет Николоз Рачвели.



Бьорк – исландская певица, мультиинструменталист, автор песен, актриса и продюсер. Известна тем, что разработала собственный музыкальный стиль на основе электронной, авангардной, классической музыки, джаза, trip-hop, хауса.



Была неоднократно номинирована на премию «Грэмми», один – на «Оскар» и дважды на «Золотой глобус». Она создала композиции к музыкальному фильму-драме датского кинорежиссера Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», в котором исполнила главную роль. Картина бала удостоена в 2000 году главного приза Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви», а Бьорк – награды «Лучшая актриса». Ее песня I’ve Seen It All выдвигалась на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».



