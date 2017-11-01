Вано Мерабишвили может быть освобожден досрочно

01.11.2017 16:43 Экс-министру внутренних дел, бывшему премьер-министру Грузии Вано Мерабишвили доставили в тюрьму уведомление, согласно которому он может воспользоваться механизмом досрочного освобождения. Об этом сообщает "Прай-Тайм".



По данным издания, действующая при министерстве по делам исполнения наказаний и пробации комиссия по УДО обсудит вопрос досрочного освобождения Мерабишвили в ближайшее время. Предполагается, что он может покинуть тюрьму до нового года.



Адвокат Мерабишвили, Георгий Чивиашвили подтвердил изданию, что его подзащитный действительно получил уведомление о механизме досрочного освобождения.



Бывший министр внутренних дел и премьер Грузии Вано Мерабишвили, деятельность которого была связана с масштабной и успешной реформой полиции, был задержан в мае 2013 года и отправлен в предварительное заключение. Кутаисский городской суд продлил этот срок 25 сентября того же года, что также осудил ЕСПЧ.



В настоящее время Мерабишвили отбывает наказание по четырем уголовным делам. Речь идет о подкупе избирателей, присвоении и растрате государственных средств, а также о превышении служебных полномочий и фальсификации улик по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани и организации избиения в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили сотрудниками спецназа.



Также на рассмотрении суда находятся еще два уголовных дела против Мерабишвили. Одно из них касается разгона акции оппозиции и разгрома телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года, а второе – попытка вернуть государству винный завод «Акура» в городе Телави.















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