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За 7 месяцев срок безвизового пребывания в ЕС нарушили 9 875 граждан
01.11.2017 17:25
В период с 28 марта по 20 октября, за время действия безвизового сообщения с ЕС, возможностью посетить Шенгенскую зону ЕС без виз воспользовались 161 885 граждан Грузии, из которых предполагаемый 90-дневный срок безвизового пребывания нарушили 9 875 граждан.
По данным аппарата госминистра Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры, предположительно, количество нарушителей составляет 6,1%.
Официальным ведомствам Грузии неизвестно, из 9 875 граждан – сколько осталось в Шенгенской зоне и сколько перешло в третью страну с соблюдением правил безвизового режима неизвестно.
Безвизовый режим между Грузией и ЕС был задействован 28 марта 2917 года.
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