Героя августовской войны, капрала Вахтанга Гзиришвили завтра похоронят с военными почестями в Тбилиси

01.11.2017 20:50 Героя августовской войны 2008 года, капрала Вахтанга Гзиришвили завтра похоронят с военными почестями во дворе храма им. Вахтанга Горгасали в Тбилиси.



Останки Гзиришвили были перевезены из Рустави в Тбилиси. В храме им. Вахтагна Горгасали сегодня состоялась гражданская панихида. На ней присутствовали государственный поверенный-губернатор Квемо (Нижнего) Картли Григол Немсадзе, новоизбранный мэр Рустави Ираклий Табагуа, председатель руставского муниципального собрания (сакребуло) Давид Маглакелидзе, заместитель мэра Рустави Давид Лобжанидзе, заместитель губернатора Каха Коберидзе и заместитель председателя сакребуло Нино Ломидзе.



2 ноября вместе с Вахтангом Гзиришвили, во дворе храма будут похоронены и останки его отца Бадри Гзиришвили, погибшего во время войны в Абхазии.



Храм им. Вахтанга Горгасали в поселении Варкетили был возведен на пожертвования по инициативе матери руставского героя августовской войны Марины Гзиришвили в честь героев, погибших в ходе российско-грузинской войны.



Герой российско-грузинской войны 2008 года, капрал Вахтанг Гзиришвили служил в 42-м батальоне 4-й пехотной бригады. Он был награжден посмертно орденом Вахтанга Горгасали 1-й степени.















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