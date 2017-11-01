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Минздрав Грузии профинансирует резидентуру молодых специалистов в регионах
01.11.2017 23:11
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии учреждает стипендию для соискателей врачебной специальности в рамках программы последипломного медицинского образования. Об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко сообщил в эфире телекомпании «Маэстро».
Сергеенко провел встречу с выпускниками Медицинского университета и ознакомил их с новой инициативой Минздрава. Три года назад правительство профинансировало учебу более 25 соискателей последипломного образования при условии, что они продолжат работу в селах и приграничных районах, заполнив дефицит кадров в этих районах.
На этот раз правительство готово оказать поддержку еще десятерым резидентам, сообщает агентство «Новости-Грузия». «Я думаю, что эта поддержка будет важной для мотивации перспективной молодежи», - заявил Сергеенко.
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