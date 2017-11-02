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Католикос-патриарх всея Грузии принял представителя РПЦ
02.11.2017 10:55
В Грузию с однодневным визитом прибыл руководитель отдела по внешним делам Русской Православной Церкви, митрополит Илларион Алфеев.
В информации патриархии Грузии сказано, что митрополит Илларион пригласил Католикоса-патриарха всея Грузии и делегацию Церкви Грузии на мероприятия, посвященные 100 летней годовщине восстановления титула патриарха России.
"1 ноября текущего года в патриархию Грузии однодневным визитом прибыл руководитель отдела по внешним делам Церкви России, митрополит Илларион Алфеев.
Целью его визита было приглашение католикоса-патриарха и делегации Церкви Грузии на мероприятия, посвященные 100 летней годовщине восстановления титула патриарха России.
Владыка Илларион заявил, что также приглашены первосвященники всех православных церквей, и другие почетные гости.
Католикос-патриарх всея Грузии, Илия II поблагодарил гостя за визит, и приглашение от имени Русской Церкви"- говорится в информации патриархии.
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