Решение о выдаче Кадиева России было принято на встрече Абашидзе-Карасин - адвокат

02.11.2017 11:28 По словам адвоката гражданина России Микаила Кадиева, Малхаза Патарая, дело против Кадиева изначально было, и сейчас сфальсифицированное. Адвокат заявил, что Городской суд признал незаконными доказательства, но Министерство по беженцам, и Апелляционный суд признали эти доказательства допустимыми доказательствами.



"Это материалы экстрадиции, которых не должно было быть в материалах о предоставлении убежища, так постановил Городской суд. Сейчас мы пошли по второму кругу, если будет дан ход делу экстрадиции, эти материалы могут быть рассмотрены, мы не против их рассмотрения, поскольку у Кадиева есть доказательства, что его вообще не было на месте преступления"- заявил Патарая "Пирвели радио".



По его же словам, 15 лет назад он работал над идентичным делом, т.н. делом чеченцев, и заявляет, что в отличие от нынешней власти, власть Шеварднадзе не посмела передать чеченцев России.



"Тогда Шеварднадзе не посмел сделать это с обществом. Грузинский суд тогда отказался от экстрадиции, и восстановил им статус беженцев, которого их лишили. То, чего не посмел Шеварднадзе, посмела сделать нынешняя власть с обществом. Власть приняла постыдное решение, и подняла руку на государственность"- говорит Малхаз Патарая.



По его словам, он четыре года как защищает Кадиева, и прошел суды всех трех инстанций. Патарая считает, что данное решение было результатом давления с российской стороны.



"В формате Карасин-Абашидзе требованием России была передача Кадиева. В суде представитель министра по делам беженцев и расселения говорил, что Кадиеву в российской тюрьме не угрожает опасность, что Россия демократическая страна, и что российская армия самая гуманная армия, и она никогда ничего не портила. Это говорил представитель Министерства по беженцам"- заявил Малхаз Патарая.



По словам адвоката, если окончательным решением грузинской стороны будет экстрадиция в Россию, он обязательно обжалует дело Кадиева в Страсбургском суде.



Напомним, что Грузия отказала Кадиеву в предоставлении убежища и он может быть выдан России, где его обвиняют в убийстве главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсолтана Алхаматова.

















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