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В 2012-2016 годах в мире погибли 530 журналистов


02.11.2017   19:42
Только в 2012-2016 годах по всему миру погибли 530 журналистов, а за 11 лет с 2006-го - 930. Такие сведения приводятся в докладе ЮНЕСКО, публикация которого приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, отмечаемому 2 ноября, передает Deutsche Welle.

По данным правозащитной организации "Репортеры без границ", за десять месяцев, прошедших с начала 2017 года, были убиты 47 сотрудников СМИ. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания.

Наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или социальных сетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ.

Регион арабских стран, по данным ООН, является с 2012 года самым опасным для журналистов, в первую очередь в связи с вооруженными конфликтами в Сирии, Ираке и Йемене.

2 ноября было провозглашено Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году. Дата была избрана в память о двух французских радиожурналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 г






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