Google News заблокировал российские СМИ, связанные с "фабрикой троллей"

02.11.2017 20:16 Новостной агрегатор Google News прекратил выдачу новостей нескольких российских сайтов, которые, предположительно, связаны с "фабрикой троллей". В частности, сервис больше не показывает материалы "Федерального агентства новостей", "Политэксперта", "Инфореактора", а также сайтов "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Народные новости" и "Нью информ".



Все эти ресурсы, как ранее сообщало издание РБК, входят в так называемую "фабрику медиа" из 16 связанных между собой порталов. Их аудитория оценивается в 36 миллионов человек. Финансирует "фабрику медиа", как и "фабрику троллей", предположительно, бизнесмен Евгений Пригожин, один из близких друзей президента России Владимира Путина.



Сотрудники "фабрики троллей" (официальное название – "Агентство интернет-исследований") пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля. В США заявляют, что, в том числе с помощью "фабрики троллей", Россия вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов.















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