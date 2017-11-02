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Зоидзе: Должна быть пресечена практика, когда один врач работает в различных медицинских учреждениях


02.11.2017   20:27
По заявлению председателя комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакия Зоидзе, должна быть пресечена практика, когда один врач работает в различных медицинских учреждениях.

«Бывает, что врач работает сразу в шести учреждениях. Зачастую, когда он переходит из одного учреждения в другой, в день делает по 30 операций, совершает медицинскую ошибку, приводящую к весьма нежелательным последствиям для здоровья пациента. Такая практика должна быть пресечена. Этому служат запланированные реформы, над которыми работает министерство. Мы собираемся до конца этого года очень интенсивно работать вместе с министерством», - заявил Акакий Зоидзе.

Акакий Зоидзе представил отчет о работе парламентского комитета.









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