Зоидзе: Должна быть пресечена практика, когда один врач работает в различных медицинских учреждениях

02.11.2017 20:27 По заявлению председателя комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакия Зоидзе, должна быть пресечена практика, когда один врач работает в различных медицинских учреждениях.



«Бывает, что врач работает сразу в шести учреждениях. Зачастую, когда он переходит из одного учреждения в другой, в день делает по 30 операций, совершает медицинскую ошибку, приводящую к весьма нежелательным последствиям для здоровья пациента. Такая практика должна быть пресечена. Этому служат запланированные реформы, над которыми работает министерство. Мы собираемся до конца этого года очень интенсивно работать вместе с министерством», - заявил Акакий Зоидзе.



Акакий Зоидзе представил отчет о работе парламентского комитета.





















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