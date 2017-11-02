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В Грузии врачам могут запретить работать сразу в нескольких клиниках
02.11.2017 23:16
Власти Грузии планируют провести серьезную реформу здравоохранения, в рамках которой предусмотрен запрет на работу врачей одновременно в нескольких клиниках, заявил председатель комитета парламента страны по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе.
С начала года 67 врачам в Грузии на разные сроки приостановили действие государственных медицинских сертификатов, так как их уличили в непрофессионализме. Еще 90 врачей получили письменные предупреждения.
"Когда врач работает в шести клиниках, перебегая из одной в другую, и делает по 30 операций в день в разных учреждениях, допускает медицинские ошибки, которые влекут неприятные для пациентов последствия. Эту практику надо искоренить", — сказал Зоидзе.
По его словам, в настоящее время депутаты парламента вместе с членами правительства разрабатывает законопроект на эту тему, который до конца 2017 года поступит в парламент.
Определенные изменения также могут внести в Программу всеобщего здравоохранения, которая предполагает государственное страхование граждан.
Программа всеобщего здравоохранения Грузии включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.
Ранее Зоидзе заявил, что в Грузии может стать обязательным частное страхование для лиц с доходом от 1 до 3 тысяч лари (380 —1,1 тысячи долларов).
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