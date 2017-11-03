ООН: 930 журналистов убиты в мире за последние 10 лет

03.11.2017 12:50 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов сообщил, что с 2016 по 2017 год в мире были убиты около 930 журналистов, а тысячи других подверглись домогательствам и притеснениям.



«В девяти из 10 случаев виновные не привлекаются к ответственности», — рассказал Гутерриш. Он отметил, что за нападения на журналистов расплачивается все общество, так как оно лишается источников информации о «коррупции, конфликтах интересов, контрабандной торговле» и других социальных проблемах.



Генсек заявил, что планирует представить собственные предложения, цель которых — «усилить безопасность журналистов и работников СМИ».



Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в тот день в Мали.















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