29 НПО требуют рассмотрения текущих в ОВГ событий

03.11.2017 14:02 29 местных и международных неправительственных организаций, действующих в Грузии, требуют рассмотрения в парламенте событий, текущих в "Общественном вещателе".



По их заявлению, они встревожены в связи с "ростом влияния в вещателе лиц, связанных с властью, и бывшим премьером Бидзиной Иванишвили", что по их же заявлению, противоречит миссии ОВ.



Неправительственные организации также указывают на непотизм в кадровой политике "Общественного вещателя".



"Назначение на ключевые должности и позиции журналиста "Общественного вещателя" лиц, связанных с Бидзиной Иванишвили и принадлежащими ему компаниями, заслужила легитимную критику гражданского сектора. В начале 2017 года попечительский совет избрал директором Василя Маглаперидзе, который в разное время работал генеральным продюсером передачи 20/30 телекомпании GDS, а также заместителем директора "9 канала", принадлежащего Бидзине Иванишвили.



С прихода Маглаперидзе по сегодняшний день действующих и бывших сотрудников телекомпании GDS, принадлежащей семье Иванишвили, без конкурса и массово перевели на работу на канал "Общественный вещатель". В том числе на ведущие позиции были назначены Ия Антадзе, Нодар Чичинадзе и т.д. Информация об этом распространялась в течение всего года "- заявили неправительственные организации.



Наряду с этим по заявлению НПО, у "Общественного вещателя" предвзятая редакционная политика по отношению власти.



По заявлению неправительственных организаций, законодательная инициатива, предусматривающая поправки к закону "Об общественном вещателе", инициированная новым менеджментом ОВ, значительно снижает прозрачность и публичность в "Общественном вещателе".



Неправительственные организации также подчеркивают конкурсы передач. По их заявлению, после прихода нового менеджмента в вещателе, ОВ много раз изменил свой подход в связи с будущим передач, идущих на канале. В то же время, по их словам, порождают вопросы "браковка по неясным причинам" программ, отобранных в результате проведенного каналом конкурса.



29 неправительственных организаций считают, что события, текущие в ОВ, усиление влияния бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили и власти вызывают тревогу, и ставят под вопрос беспристрастность канала. В то же время они считают, что вышеперечисленные причины порождают риски политизации, что противоречит самой идее существования "Общественного вещателя", и создает угрозу медиа среде.

















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