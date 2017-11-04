Националисты провели акцию у здания телекомпании «Рустави 2»

04.11.2017 23:57 У здания телекомпании «Рустави 2» мобилизованы отряды полиции — участники «Грузинского марша» проводят там акцию протеста. Собравшиеся закидали здание телекомпании живыми курами.



Представители движения националистического толка начали собираться у здания телекомпании к 22:00, чтобы опротестовать выход в эфир авторской программы Эки Квеситадзе «Другие акценты».



Сегодняшний выпуск посвящен недавним акциям «Грузинского марша», а также разоблачению лидеров движения, которые неоднократно выступали с прямыми угрозами в адрес людей, критиковавших акции националистов.



Как известно, в последнее время «Грузинский марш» начал особенно активно выступать против поддерживающих ЛГБТ-сообщество.



На этой неделе один из организаторов движения Гия Коркоташвили на своей фейсбук-странице разместил статус с угрозами в адрес дочери телеведущей «Рустави 2» Нануки Жоржолиани. Это послужило поводом для конфликта Коркоташвили с гендиректором телекомпании Никой Гварамия, который также развернулся в соцсети.



В ходе сегодняшней акции у здания «Рустави 2» были задержаны четверо представителей «Грузинского марша». Участники акции отказывались подчиняться требованиям полиции, взрывали петарды и жгли файеры.



К настоящему времени участники акции начали расходиться. На месте продолжают оставаться полицейские.















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