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Националисты провели акцию у здания телекомпании «Рустави 2»
04.11.2017 23:57
У здания телекомпании «Рустави 2» мобилизованы отряды полиции — участники «Грузинского марша» проводят там акцию протеста. Собравшиеся закидали здание телекомпании живыми курами.
Представители движения националистического толка начали собираться у здания телекомпании к 22:00, чтобы опротестовать выход в эфир авторской программы Эки Квеситадзе «Другие акценты».
Сегодняшний выпуск посвящен недавним акциям «Грузинского марша», а также разоблачению лидеров движения, которые неоднократно выступали с прямыми угрозами в адрес людей, критиковавших акции националистов.
Как известно, в последнее время «Грузинский марш» начал особенно активно выступать против поддерживающих ЛГБТ-сообщество.
На этой неделе один из организаторов движения Гия Коркоташвили на своей фейсбук-странице разместил статус с угрозами в адрес дочери телеведущей «Рустави 2» Нануки Жоржолиани. Это послужило поводом для конфликта Коркоташвили с гендиректором телекомпании Никой Гварамия, который также развернулся в соцсети.
В ходе сегодняшней акции у здания «Рустави 2» были задержаны четверо представителей «Грузинского марша». Участники акции отказывались подчиняться требованиям полиции, взрывали петарды и жгли файеры.
К настоящему времени участники акции начали расходиться. На месте продолжают оставаться полицейские.
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