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Фестиваль бразильского кино впервые пройдет в Тбилиси


05.11.2017   12:24
Фестиваль бразильского кино пройдет в грузинской столице c 6 по 10 ноября – показы состоятся в тбилисском кинотеатре «Амирани».

Мероприятие было организовано при поддержке посольства Бразилии в Тбилиси. Его главная цель — поддержка и продвижение нового бразильского кино. Форум также призван содействовать повышению интереса грузинских киноманов к миру кино современной Бразилии.
Гости фестиваля смогут увидеть пять кинокартин.

В программе: мультфильм «Мальчик и мир» Але Абреу (O Menino e o Mundo) 2013 года, драма «Собачий мир» (Mundo Cão) Маркоса Хорхе 2016 года, драма «Кожа ягненка» (Entre Nós) Паоло и Педро Морелли 2013 года, комедия «Как украсть кубок» (Jules and Dolores) Кайто Ортиза 2016 года и драма Клаудио Асисса «Биг Жато» (Big Jato) 2016 года.

Фильмы бразильских кинорежиссеров будут транслироваться на фестивале в оригинале, с английскими субтитрами. Посещение всех киносеансов свободное. Начало в 19:00.


"Новости-Грузия"





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