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Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд


05.11.2017   17:21
На чемпионате Грузии в Душети грузинский тяжелоатлет, действующий олимпийский чемпион Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд.

Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Грузии, Талахадзе по сумме в рывке и толчке поднял – 474 кг и улучшил свой же мировой рекорд (473 кг), который он установил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Талахадзе, в частности, установил рекорд и в рывке (220 кг). Лаша Талахадзе 5 декабря выступит на чемпионате мира в США.






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