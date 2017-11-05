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Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд
05.11.2017 17:21
На чемпионате Грузии в Душети грузинский тяжелоатлет, действующий олимпийский чемпион Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд.
Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Грузии, Талахадзе по сумме в рывке и толчке поднял – 474 кг и улучшил свой же мировой рекорд (473 кг), который он установил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Талахадзе, в частности, установил рекорд и в рывке (220 кг). Лаша Талахадзе 5 декабря выступит на чемпионате мира в США.
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