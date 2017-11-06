Поэт Джансуг Чарквиани ушел из жизни в возрасте 86 лет

06.11.2017 11:41 В возрасте 86-и лет скончался поэт Джансуг Чарквиани. В течение последних нескольких месяцев он был болен и находился на лечении в клинике.



Первые стихи Джансуга Чарквиани были опубликованы в 1947 году В 1959 вышла первая книга поэта «В тишине одной ночи». Также публиковались книги «Стена веры» (1970), «Большой свет» (1980), «Однотомник» (1981), «Избранные поэмы» (1983), «Я и ты» (1984) и др. В 1991-1993 гг. вышел двухтомник его произведений. Стихи Чарквиани переведены на многие языки. В разные годы он работал в журналах «Цискари», «Дила», в 1977-87 являлся секретарем Союза писателей Грузии.



В 1978-м Джансугу Чарквиани присвоена премия имени Галактиона Табидзе, в 1985-м, - премия имени Шота Руставели за стихи, изданные в 1983-84 гг. В 1998 году он получил литературную премию Шалвы Дадиани.

Кавалер Ордена Чести. В 1996-м присуждено звание почетного тбилисца. В 1995 и1999 годах был депутатом парламента Грузии двух созывов.















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