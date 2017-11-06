Адвокат: Мегис Кардава опасается грузинского криминалитета и российских спецслужб

06.11.2017 18:22 Мегис Кардава не связывает свое задержание с противостоянием Михеила Саакашвили с украинскими властями, - об этом сообщил украинский адвокат бывшего руководителя военной полиции Мегиса Кардава – Михаил Лотоцкий.



По словам адвоката, сегодня он навестил Кардава в изоляторе, и тот чувствует себя хорошо.

«Сегодня встретился с Мегисом. Он в нормальном состоянии. Он никак не связывает свое задержание с противостоянием между Михеилом Саакашвили и украинскими властями. Мегис Кардава жил себе в Украине.



Он скрывался от властей Грузии и грузинского криминалитета. В его адрес были угрозы, он и сейчас опасается. В Грузии он занимал высокий пост. Соответственно, опасается как грузинского криминалитета, так и российских спецслужб», - сообщил Михаил Лотоцкий.



Что касается экстрадиционных процедур, по словам адвоката, если грузинская сторона не обратится к Украине в связи с экстрадицией в 40-дневный срок, задержанный будет освобожден.



«На данном этапе я остаюсь его адвокатом. В том случае, если рассмотрение дела перенесут в Киев, то, наверное, у Мегиса будет другой адвокат. На этом этапе судебный процесс не планируется. Из Грузии должен поступить экстрадиционный запрос. На данном этапе у меня нет информации, что экстрадиционный запрос из Грузии получен. Если подобный запрос не придет за 40 дней, Мегис Кардава освободится», - отметил украинский адвокат.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

