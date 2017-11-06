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Джансуг Чарквиани будет похоронен в Мтацминдском пантеоне
06.11.2017 22:27
Грузинского поэта Джансуга Чарквиани похоронят в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей, сообщает Министерство культуры Грузии.
По информации ведомства, панихида в семье начнется 7-8 ноября в 17:00. 9 ноября к 11:00 останки писателя доставят в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где будет отслужена панихида, и состоится гражданская панихида.
Тело Джансуга Чарквиани вынесут из собора в 14:00 и похоронят в Мтацминдском пантеоне.
На данный момент в министерстве не конкретизируют, рядом с кем будет погребен поэт.
Джансуг Чарквиани скончался сегодня после многомесячной болезни.
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