Новости на сайте Общественного вещателя Грузии доступны на семи языках

06.11.2017 23:09 Новости «Первого канала» общественного телевидения Грузии доступны одновременно на семи языках, сказал руководитель информационной службы новостей "Моамбе" Георгий Гвимрадзе.



"Новости, опубликованные на грузинской версии сайта, отныне доступны также на армянском, русском, азербайджанском, английском, абхазском, осетинском языках", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения Гвимрадзе.



Сайт Первого канала пошел на этот шаг, дабы вовлечь население всех слоев и национальностей в информационный поток. К тому же, в стране еще актуальна проблема незнания государственного — грузинского языка. Среди представителей разных этнических меньшинств грузинский язык не особо распространен.



"Каждый член нашего общества должен быть информирован о событиях, происходящих в стране и не выбывать из потока", — добавил Гвимрадзе.



Общественный вещатель на этом не останавливается. Проводятся совместные работы с Советом национальных меньшинств при аппарате народного защитника Грузии: разрабатывается стратегия вещания для не грузиноязычного сегмента Первого информационного.



Возможно даже будет открыт на сайте Первого канала блок новостей о жизни и деятельности общин в Грузии.



С 2016 года главный выпуск новостей "Моамбе" доступен, как для армянской, так и азербайджанской общин, на родных им языках. Работает функция синхронного перевода.



Руководство пришло к выводу, что прежний 12-минутный эфир, в котором представители общин рассказывали о своей внутренней жизни, был нерентабельным. Он не позволял представить полную картину того, что происходит в стране. А представители национальных меньшинств оставались вне зоны новостных событий.















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