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Подготовка к детскому Евровидению в Грузии подходит к концу


07.11.2017   11:38
В олимпийском дворце Тбилиси подходит к концу подготовка к детскому Евровидению. В Национальной администрации туризма заявляют, что уже началась установка главной сцены, после чего остается только установить декорацию.

"Сегодня началась генеральная репетиция-продажа билетов на концерт, который состоится 25 ноября в 19:00 часов в Тбилисском олимпийском дворце.

Желающие могут купить билеты за 3, 5, и 10 лари, в электронном виде на tkt.ge, и кассах Тбилисского концертного зала.

Генеральная репетиция проходит в лайв-режиме, и аналогична главному шоу, которое состоится 26 ноября.

На репетиции-концерте зрители будут иметь возможность первыми оценить конкурсантов 16 стран. Именно по этой генеральной репетиции жюри во всех участвующих странах оценивают конкурсантов, результаты которой зрители увидят уже 26 ноября в прямом эфире"- заявили в администрации.







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