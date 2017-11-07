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Подготовка к детскому Евровидению в Грузии подходит к концу
07.11.2017 11:38
В олимпийском дворце Тбилиси подходит к концу подготовка к детскому Евровидению. В Национальной администрации туризма заявляют, что уже началась установка главной сцены, после чего остается только установить декорацию.
"Сегодня началась генеральная репетиция-продажа билетов на концерт, который состоится 25 ноября в 19:00 часов в Тбилисском олимпийском дворце.
Желающие могут купить билеты за 3, 5, и 10 лари, в электронном виде на tkt.ge, и кассах Тбилисского концертного зала.
Генеральная репетиция проходит в лайв-режиме, и аналогична главному шоу, которое состоится 26 ноября.
На репетиции-концерте зрители будут иметь возможность первыми оценить конкурсантов 16 стран. Именно по этой генеральной репетиции жюри во всех участвующих странах оценивают конкурсантов, результаты которой зрители увидят уже 26 ноября в прямом эфире"- заявили в администрации.
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