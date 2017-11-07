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В Тбилиси пройдет мероприятие, посвященное 180-летию Ильи Чавчавадзе
07.11.2017 19:14
При поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии завтра в Национальной библиотеке парламента Грузии пройдет мероприятие, посвященное 180-летию Ильи Чавчавадзе. Мероприятие посетит министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе и заместитель министра Манана Берикашвили.
По информации министерства культуры, в Национальной библиотеке парламента в одном пространстве будут представлены связанные с Ильей Чавчавадзе, хранящиеся в разных музеях Грузии уникальные материалы.
В рамках мероприятия, посвященного 180-летию Ильи Чавчавадзе, также состоится презентация подготовленного Дворцом искусств альбома «Илья в грузинском искусстве».
За музыкальное оформление мероприятия будет отвечать государственный академический ансамбль песни и танца «Рустави», вокальная группа The Quintessence и певица Натия Перанидзе.
Винная компания «Хареба» представит гостям разлитое специально в честь 180-летия Ильи Чавчавадзе вино «Илья Чавчавадзе 180».
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