Число трудовых бунтов в России выросло вдвое

07.11.2017 20:24 В России резко увеличилось число резонансных трудовых конфликтов, которые выливаются в пикеты, забастовки и протесты.



По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с начала года в стране зафиксировано 893 таких случая.



Протестная активность на предприятиях растет каждый квартал с начала года, при этом резкий ее всплеск состоялся в последние три месяца: так, в январе-марте конфликтов было 177, в апреле-июне - 225, а за июль-сентябрь - 491.



"Подавляющее большинство трудовых конфликтов на предприятиях было связано с задержками и невыплатами заработной платы", - констатируют эксперты ЦЭПР: число таких случаев стабильно растет с начала года. В третьем квартале эксперты зафиксировали 447 предприятий, где из-за неисполнения обязательств между работниками и руководством разгорелся конфликт.



По сравнению со вторым кварталом их число выросло вдвое, по сравнению с началом года - втрое.



При этом на 27 предприятиях проблемы привели к массовым акциям работников вплоть до голодовок.



"Типичная ситуация на российских предприятиях - когда работники, подчас крупные трудовые коллективы градообразующих предприятий, годами не могут получить задолженность по зарплате от обанкротившегося работодателя", - отмечает ЦЭПР в докладе.



Так, продолжаются протесты бывших работников угольных компаний - обанкротившихся предприятий ГК "КИНГКОУЛ" и ОАО "Шахта «Восточная".



После голодовки в 2016 году и угрозы выехать в Москву им удалось добиться выплаты половины долгов по зарплате, копившихся несколько лет и достигавших 300 млн рублей. Но оставшиеся деньги не выплачены: в третьем квартале шахтеры продолжали стоять в постоянном пикете в городе Гуково, снова провели голодовку, но результатов не добились. Активистов приговаривают к штрафам и угрожают уголовными делами, говорится в докладе ЦЭПР.



Также безрезультатно продолжают протестовать работники ОАО "Радиоприбор" в Приморском крае, которым предприятие задолжало 400 млн рублей, птицефабрики "Кумылженской" в Волгоградской области, где долги достигают 22 млн рублей, и ООО "Русьхлеб" в Ярославской области, признанного банкротом в 2016 году с долгами по зарплате в 52 млн рублей.



В сентябре объявляли голодовку работники ООО "Дарасунский рудник" в Забайкальском крае, приводит другой пример ЦЭПР: на предприятии прошли массовые сокращения (более 500 человек), при этом выплаты компенсаций уволенным были задержаны. "Мирные" обращения в прокуратуру, трудовую инспекцию и приемную полпреда Президента в ДФО результатов не дали, и лишь после голодовки уволенным удалось добиться части возмещения.



"Анализируя ситуацию на разных предприятиях, можно заметить признаки явного благоприятствования местной власти работодателям-банкротам. Долги не выплачиваются, но собственники редко несут ответственность, в лучшем случае за решетку отправляются "стрелочники". Особенно это касается представителей российского крупного бизнеса. Это заставляет говорить о коррупции, как об одной из причин возникновения социальных конфликтов и протестов на предприятиях", - отмечается в докладе ЦЭПР.















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