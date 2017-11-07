|
Число трудовых бунтов в России выросло вдвое
07.11.2017 20:24
В России резко увеличилось число резонансных трудовых конфликтов, которые выливаются в пикеты, забастовки и протесты.
По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с начала года в стране зафиксировано 893 таких случая.
Протестная активность на предприятиях растет каждый квартал с начала года, при этом резкий ее всплеск состоялся в последние три месяца: так, в январе-марте конфликтов было 177, в апреле-июне - 225, а за июль-сентябрь - 491.
"Подавляющее большинство трудовых конфликтов на предприятиях было связано с задержками и невыплатами заработной платы", - констатируют эксперты ЦЭПР: число таких случаев стабильно растет с начала года. В третьем квартале эксперты зафиксировали 447 предприятий, где из-за неисполнения обязательств между работниками и руководством разгорелся конфликт.
По сравнению со вторым кварталом их число выросло вдвое, по сравнению с началом года - втрое.
При этом на 27 предприятиях проблемы привели к массовым акциям работников вплоть до голодовок.
"Типичная ситуация на российских предприятиях - когда работники, подчас крупные трудовые коллективы градообразующих предприятий, годами не могут получить задолженность по зарплате от обанкротившегося работодателя", - отмечает ЦЭПР в докладе.
Так, продолжаются протесты бывших работников угольных компаний - обанкротившихся предприятий ГК "КИНГКОУЛ" и ОАО "Шахта «Восточная".
После голодовки в 2016 году и угрозы выехать в Москву им удалось добиться выплаты половины долгов по зарплате, копившихся несколько лет и достигавших 300 млн рублей. Но оставшиеся деньги не выплачены: в третьем квартале шахтеры продолжали стоять в постоянном пикете в городе Гуково, снова провели голодовку, но результатов не добились. Активистов приговаривают к штрафам и угрожают уголовными делами, говорится в докладе ЦЭПР.
Также безрезультатно продолжают протестовать работники ОАО "Радиоприбор" в Приморском крае, которым предприятие задолжало 400 млн рублей, птицефабрики "Кумылженской" в Волгоградской области, где долги достигают 22 млн рублей, и ООО "Русьхлеб" в Ярославской области, признанного банкротом в 2016 году с долгами по зарплате в 52 млн рублей.
В сентябре объявляли голодовку работники ООО "Дарасунский рудник" в Забайкальском крае, приводит другой пример ЦЭПР: на предприятии прошли массовые сокращения (более 500 человек), при этом выплаты компенсаций уволенным были задержаны. "Мирные" обращения в прокуратуру, трудовую инспекцию и приемную полпреда Президента в ДФО результатов не дали, и лишь после голодовки уволенным удалось добиться части возмещения.
"Анализируя ситуацию на разных предприятиях, можно заметить признаки явного благоприятствования местной власти работодателям-банкротам. Долги не выплачиваются, но собственники редко несут ответственность, в лучшем случае за решетку отправляются "стрелочники". Особенно это касается представителей российского крупного бизнеса. Это заставляет говорить о коррупции, как об одной из причин возникновения социальных конфликтов и протестов на предприятиях", - отмечается в докладе ЦЭПР.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна