Суд в Украине оставил под арестом бывшего главу военной полиции Грузии

07.11.2017 21:56 Апелляционный суд в Ивано-Франковской области оставил под временным арестом экс-начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава, которого задержали в Галицком районе 1 ноября. Об этом сообщает Укринформ.



"Апелляционную жалобу о временном ареста Мегиса Кардава оставить без удовлетворения. Решение Галицкого районного суда оставить без изменений", - говорится в решении апелляционного суда.



Судебное заседание в Ивано-Франковске проходило без присутствия Мегиса Кардава, в режиме видеоконференции. При этом задержанный попросил не показывать его лицо. На судебном процессе работали два переводчика: один обеспечивал перевод с украинского на русский, другой - с русского на грузинский язык. Мегис Кардава заявил, что он не понимает русский язык.



Известно, что бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава задержали 1 ноября в Галицком районе. Галицкий районный суд принял решение о временном аресте Кардава на 40 суток. Основание ареста – пребывание задержанного в международном розыске. За деяния, которые совершил Кардава на территории Грузии, ему грозит там наказание до 30 лет.



Сам Кардава утверждает, что в Грузии он активно боролся с криминалитетом и с российскими спецслужбами. Исходя из этого, отметил Кардава, он нажил себе среди них много врагов, а потому убежден, что «в тюрьме ему грозит опасность».



Кардава покинул Грузию в 2012 году. С 2013 его разыскивает Интерпол. В Грузии Мегиса Кардава обвиняют в совершении убийств, пытках заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами, присвоении государственных средств. Утверждают, что он был в ближайшем окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.















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