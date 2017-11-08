Количество иностранных студентов в Грузии выросло на 50%

08.11.2017 11:32 Количество иностранцев, желающих продолжить учебу в Грузии, выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве образования страны.



В этом году университеты Грузии впервые предстали на пяти международных выставках и конференциях с проектом «Будем учиться в Грузии».



Проект инициирован министерством образования, его цель — привлечь как можно больше студентов и популяризовать Грузию в качестве образовательного центра. В рамках проекта государственные и частные вузы Грузии, подобно ведущим мировым университетам, знакомят заинтересованных иностранных граждан со своими международными образовательными программами и условиями учебы.



«На начальном этапе проекта Грузия на международном образовательном рынке для многих иностранцев была открытием. Сегодня узнаваемость нашей страны и ее образовательной системы значительно выросла», — говорится в сообщении Минобразования.



С каждым участием в той или иной выставке или конференции Грузии удается выйти на новый образовательный рынок. Это наилучшая возможность для привлечения иностранных студентов и инвестиций, — считают в ведомстве.



Минобразования ведет активные работы с министерством иностранных дел Грузии для обеспечения приезжих студентов соответствующей средой и упрощения визовых процедур.



«В Грузии человек любой веры и страны чувствует себя защищенным. Кроме того, наша страна является одной из 47 стран Европы, включенной в Болонский процесс, поэтому иностранные выпускники грузинских вузов успешно продолжают карьеру в Европе», — подчеркивается в сообщении.



По данным Национальной службы статистики за 2016-2017 годы, в государственных и частных университетах Грузии учатся 8 тысяч 12 иностранных студентов. По сравнению с предыдущим учебным годом их число возросло на 1,369 человек.



Большинство иностранных студентов (4 тысячи 599) учатся в частных университетах. Это, в основном, граждане Азербайджана (2 тысячи 93 человека).



Что касается государственных университетов, то больше всего студентов-иностранцев здесь из Индии (1,389 человек).



Кроме того, в Грузию на учебу приезжают из таких стран, как Китай, США, Канада, Германия, Россия, Израиль, Великобритания, Франция, Испания и других.



Из иностранных студентов 3 тысячи 611 человек являются студентами бакалавриата, а 4 тысячи 401 – магистратуры, резидентуры или программы дипломированного медика-ветеринара.



Большая часть учащихся в бакалавриате (2 тысячи 235 студентов) выбрали социальные науки, факультеты бизнеса и права. Большая часть учащихся в магистратуре, резидентуре или по программе дипломированного медика-ветеринара (4 тысячи 232 человек) — факультеты здравоохранения и социального обеспечения.



"Новости-Грузия"











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