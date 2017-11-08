В Тбилиси произошел инцидент с участием российских туристов

08.11.2017 13:16 В Тбилиси ведутся следственные мероприятия из-за инцидента с участием туристов из России.

Как сообщают в пресс-службе МВД Грузии, инцидент произошел минувшей ночью рядом с центральным входом в парк Мтацминда.



Словесная ссора возникла между российскими туристами и местными жителями. Затем россияне бросились бежать, а местные участники перепалки разбили стекла в принадлежащем туристам автомобиле Mini Cooper S.



Несколько часов на месте работали эксперт-криминалисты. Уже опрошены все участники инцидента, назначена соответствующая экспертиза.



В ходе собеседования в полиции туристы заявили, что не имеют никаких претензий и собираются покинуть Грузию сегодня, соответственно, они не смогут принять участие в дальнейшем расследовании. Уголовное дело пока не возбуждалось.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

