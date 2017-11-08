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В Тбилиси произошел инцидент с участием российских туристов


08.11.2017   13:16
В Тбилиси ведутся следственные мероприятия из-за инцидента с участием туристов из России.
Как сообщают в пресс-службе МВД Грузии, инцидент произошел минувшей ночью рядом с центральным входом в парк Мтацминда.

Словесная ссора возникла между российскими туристами и местными жителями. Затем россияне бросились бежать, а местные участники перепалки разбили стекла в принадлежащем туристам автомобиле Mini Cooper S.

Несколько часов на месте работали эксперт-криминалисты. Уже опрошены все участники инцидента, назначена соответствующая экспертиза.

В ходе собеседования в полиции туристы заявили, что не имеют никаких претензий и собираются покинуть Грузию сегодня, соответственно, они не смогут принять участие в дальнейшем расследовании. Уголовное дело пока не возбуждалось.






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