В Грузии состоялся творческий вечер грузинских и армянских художников и поэтов

08.11.2017 15:48 В научно-культурном центре «Дом Ованеса Туманяна» при епархии ААЦ в Грузии 3 ноября открылся вернисаж молодых грузинских и армянских художников, а также состоялись чтения ступивших на профессиональную поэтическую стезю литераторов, сообщает Armenianchurch.ge. В зале собраний «Дома» и на старинном отреставрированном балконе-террасе молодые художники двух народов выставили свои картины.



Инициаторами мероприятия совместно выступили Научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна» при епархии ААЦ в Грузии и Творческий союз писателей Грузии. Творческий вечер был приурочен к 200-летию со дня рождения поэта Николоза Бараташвили.



На мероприятии присутствовали дипломаты посольства РА в Грузии Артур Саркисян, Артак Грабский, Элина Мкртчян, а также представители мастера высокой словесности, изобразительного искусства, общественные деятели армянской и грузинской национальности.



Открыла мероприятие приветственным словом руководитель «Дома» Гисанэ Овсепян. Отметив, что деятельность центра «Дом Ованеса Туманяна» направлена на развитие армяно-грузинской дружбы, она подчеркнула цель мероприятия – чествование юбилея грузинского классика посредством художественного слова и живописи, проникнутой тбилисским духом, проявленным в совместной экспозиции работ армянских и грузинских художников.



Священник кафедрального собора Сурб Геворг епархии ААЦ в Грузии Самвел Торосян приветствовал присутствующих; передал благословение и добрые пожелания предводителя епархии ААЦ в Грузии, епископа Вазгена Мирзаханяна, подчеркнул, что любовь и уважение между людьми разных национальностей заложены в вековых тбилисских традициях, отметил, что их необходимо передать подрастающему поколению.



Председатель «Золотого фонда литературы и культуры Грузии», сопредседатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили на примерах из жизни рассказала о человеческих взаимоотношениях, характерных для Тбилиси, где не было национальной дискриминации, религиозной розни, насмешек над традициями. Грузинский ребенок рос с любовью к маленькому Гикору, молодой армянин испытывал вдохновение от бесстрашного полета «Мерани». Поборниками таких идей были Николоз Бараташвили, Ованес Туманян и другие, подчеркнула в своем слове г-жа Гонашвили.



Советник премьер-министра Грузии, писатель Гурам Одишария, новоизбранный председатель Союза писателей Грузии Багатер Арабули, председатель Союза художников Грузии Гурам Церцвадзе, поэт и переводчик Гиви Шахназари, художник-миниатюрист Меружан Шаумян, редактор газеты «Врастан» («Грузия») Ван Байбуртян и другие, в своих выступлениях высоко оценили праздничное мероприятие в целом, и многовековую армяно-грузинскую дружбу в частности. Однако в адрес средств массовой информации были сделаны критические замечания, так как они не выказывают интереса к освещению подобных мероприятий. Выступающие единогласно подчеркнули необходимость модернизировать, скрепить меморандумами армяно-грузинские литературные и культурные связи, чаще организовывать совместные мероприятия и встречи.



Молодой художник Иванэ Кезуа подарил Гиви Шахназари свою работу с портретом поэта и переводчика. Грузинский художник, живущий и работающий в Греции, Элгуджа Магулария, был удостоен почетной грамоты и титула «Посол грузинской культуры».



Молодые поэты Кетеван Нателадзе, Моника Куркчян и Ника Квривишвили поприветствовали присутствующих, прочитав свои произведения.















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