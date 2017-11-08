Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская фехтовальщица на колясках стала чемпионом мира


08.11.2017   15:59
Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани завоевала золотую медаль на паралимпийском чемпионате Мира по фехтованию, который в эти дни проходит в столице Италии – Риме, говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Хецуриани выиграла соревнования саблисток в "В" категории (спортсмены с травмами грудного отдела позвоночника).

В финале грузинская спортсменка со счетом 15:10 победила представительницу Таиланда Сейсуни Йана. Бронзовую медаль на турнире завоевала Патриция Хареза из Польши.


Во второй день чемпионата Мира Хецуриани примет участие в соревнованиях рапиристок, где она посеяна под третьим номером. В этот же день в "А" категории (атлеты с ампутацией нижних конечностей и ДЦП) среди молодежи (U-23) выступит еще одна представительница Грузии Нина Тибилашвили.

Чемпионат Мира по паралимпийскому фехтованию продлится в Риме до 12 ноября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС помогает Грузии разработать коммуникационную стратегию для повышения защиты потребителей в энергетическом секторе
Грузия ухудшила показатели в Глобальном индексе конкурентноспособности
МВФ считает Национальный банк Грузии одним из лучших центральных банков в регионе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В Грузии в Горийском университете проходят вайнахские дни
В Грузии ожидают ответа российской стороны по вопросу имплементации соглашения о таможенном мониторинге
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна