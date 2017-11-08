Грузинская фехтовальщица на колясках стала чемпионом мира

08.11.2017 15:59 Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани завоевала золотую медаль на паралимпийском чемпионате Мира по фехтованию, который в эти дни проходит в столице Италии – Риме, говорится в сообщении на официальном сайте турнира.



Хецуриани выиграла соревнования саблисток в "В" категории (спортсмены с травмами грудного отдела позвоночника).



В финале грузинская спортсменка со счетом 15:10 победила представительницу Таиланда Сейсуни Йана. Бронзовую медаль на турнире завоевала Патриция Хареза из Польши.





Во второй день чемпионата Мира Хецуриани примет участие в соревнованиях рапиристок, где она посеяна под третьим номером. В этот же день в "А" категории (атлеты с ампутацией нижних конечностей и ДЦП) среди молодежи (U-23) выступит еще одна представительница Грузии Нина Тибилашвили.



Чемпионат Мира по паралимпийскому фехтованию продлится в Риме до 12 ноября.















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