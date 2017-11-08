|
Грузинская фехтовальщица на колясках стала чемпионом мира
08.11.2017 15:59
Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани завоевала золотую медаль на паралимпийском чемпионате Мира по фехтованию, который в эти дни проходит в столице Италии – Риме, говорится в сообщении на официальном сайте турнира.
Хецуриани выиграла соревнования саблисток в "В" категории (спортсмены с травмами грудного отдела позвоночника).
В финале грузинская спортсменка со счетом 15:10 победила представительницу Таиланда Сейсуни Йана. Бронзовую медаль на турнире завоевала Патриция Хареза из Польши.
Во второй день чемпионата Мира Хецуриани примет участие в соревнованиях рапиристок, где она посеяна под третьим номером. В этот же день в "А" категории (атлеты с ампутацией нижних конечностей и ДЦП) среди молодежи (U-23) выступит еще одна представительница Грузии Нина Тибилашвили.
Чемпионат Мира по паралимпийскому фехтованию продлится в Риме до 12 ноября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна