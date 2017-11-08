В подземных переходах Тбилиси будет осуществляться пешее патрулирование

08.11.2017 17:01 В подземных переходах в масштабе Тбилиси в ближайшем будущем будут установлены камеры видеонаблюдения, а до тех пор начнется пешее патрулирование, - об этом заявил директор «Тбилсервис группы» Леван Джгаркава.



По его словам, разработан специальный проект, который предусматривает оборудование камерами столичных подземных переходов, скверов и парков полностью.



Как сообщил Леван Джгаркава, единый мониторинг будет осуществлять специализированный департамент МВД.



«Штраф - это вопрос уголовной ответственности, поэтому я думаю, что после приведения в порядок будет установлено пешее патрулирование прежде, чем мы установим камеры. А затем мы будем действовать по принципу камер. Единый мониторинг будет осуществлять новосозданный специализированный департамент МВД... Однако, прежде всего, приоритетными будут подземные переходы. Когда это произойдет, я пока не могу сказать, но процедуры изучения начаты», - сказала Джгаркава.















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