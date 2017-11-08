Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В подземных переходах Тбилиси будет осуществляться пешее патрулирование


08.11.2017   17:01
В подземных переходах в масштабе Тбилиси в ближайшем будущем будут установлены камеры видеонаблюдения, а до тех пор начнется пешее патрулирование, - об этом заявил директор «Тбилсервис группы» Леван Джгаркава.

По его словам, разработан специальный проект, который предусматривает оборудование камерами столичных подземных переходов, скверов и парков полностью.

Как сообщил Леван Джгаркава, единый мониторинг будет осуществлять специализированный департамент МВД.

«Штраф - это вопрос уголовной ответственности, поэтому я думаю, что после приведения в порядок будет установлено пешее патрулирование прежде, чем мы установим камеры. А затем мы будем действовать по принципу камер. Единый мониторинг будет осуществлять новосозданный специализированный департамент МВД... Однако, прежде всего, приоритетными будут подземные переходы. Когда это произойдет, я пока не могу сказать, но процедуры изучения начаты», - сказала Джгаркава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС помогает Грузии разработать коммуникационную стратегию для повышения защиты потребителей в энергетическом секторе
Грузия ухудшила показатели в Глобальном индексе конкурентноспособности
МВФ считает Национальный банк Грузии одним из лучших центральных банков в регионе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная
Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов
Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов
Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В Грузии в Горийском университете проходят вайнахские дни
В Грузии ожидают ответа российской стороны по вопросу имплементации соглашения о таможенном мониторинге
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна