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Большинство нарушителей безвизового режима с ЕС оказались жителями Тбилиси и Имерети


09.11.2017   22:05
Тбилиси и Имерети - это те регионы, в которых самый большой процент тех людей, которые, предположительно, нарушили процедуры безвизового передвижения, — об этом заявил исполнительный директор неправительственной организации «CIDA» Звиад Девдариани.

Девдариани прокомментировал данные семи месяцев безвизового сообщения. По его словам, статистика показывает, что безвизовым передвижением пользуются много людей, однако необходимо задуматься о данных тех людей, которые нарушили процедуры нахождения в странах без виз.

«На встрече было отмечено, что количество нарушителей не является тревожными, однако дают повод, чтобы мы вели информационные компании, в том числе в тех регионах, откуда больше всего людей выехали и не вернулись. Население должно знать, что к сожалению, безвизовое передвижение может прекратиться», — заявил Девдариани.

По его словам, населению должны хорошо разъяснить, что если они останутся в других странах, проблемы будут и у них, и у Грузии.

При организации Института восточно-западного управления (EWMI) состоялась встреча в формате круглого стола, на которой подвели итоги семи месяцев безвизового передвижения с ЕС.






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