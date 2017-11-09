Большинство нарушителей безвизового режима с ЕС оказались жителями Тбилиси и Имерети

09.11.2017 22:05 Тбилиси и Имерети - это те регионы, в которых самый большой процент тех людей, которые, предположительно, нарушили процедуры безвизового передвижения, — об этом заявил исполнительный директор неправительственной организации «CIDA» Звиад Девдариани.



Девдариани прокомментировал данные семи месяцев безвизового сообщения. По его словам, статистика показывает, что безвизовым передвижением пользуются много людей, однако необходимо задуматься о данных тех людей, которые нарушили процедуры нахождения в странах без виз.



«На встрече было отмечено, что количество нарушителей не является тревожными, однако дают повод, чтобы мы вели информационные компании, в том числе в тех регионах, откуда больше всего людей выехали и не вернулись. Население должно знать, что к сожалению, безвизовое передвижение может прекратиться», — заявил Девдариани.



По его словам, населению должны хорошо разъяснить, что если они останутся в других странах, проблемы будут и у них, и у Грузии.



При организации Института восточно-западного управления (EWMI) состоялась встреча в формате круглого стола, на которой подвели итоги семи месяцев безвизового передвижения с ЕС.















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