Гвенетадзе подписала решение о бессрочном назначении 34 судей

09.11.2017 23:07 Председатель Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе подписала решение Высшего совета Юстиции о бессрочном назначении 34 судей, — об этом говорится в заявлении, размещенном на веб-странице Верховного суда.



В Верховном суде Грузии сегодня председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе, с участием членов Высшего совета юстиции, провела встречу с судьями в связи с правилом бессрочного назначения на должности.



На встрече, которая проходила в закрытом формате, присутствовали бессрочно назначенные судьи и те судьи, которые на этом этапе еще не назначены бессрочно.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

