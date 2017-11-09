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Гвенетадзе подписала решение о бессрочном назначении 34 судей


09.11.2017   23:07
Председатель Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе подписала решение Высшего совета Юстиции о бессрочном назначении 34 судей, — об этом говорится в заявлении, размещенном на веб-странице Верховного суда.

В Верховном суде Грузии сегодня председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе, с участием членов Высшего совета юстиции, провела встречу с судьями в связи с правилом бессрочного назначения на должности.

На встрече, которая проходила в закрытом формате, присутствовали бессрочно назначенные судьи и те судьи, которые на этом этапе еще не назначены бессрочно.






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