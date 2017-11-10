Заза Пачулия стал партнером «Архи групп»

10.11.2017 13:16 Между Зазай Пачулия и девелоперной компанией "Архи групп" заложено основание долгосрочного сотрудничества. Заза Пачулия стал партнером девелоперской компании.



Во время последнего пребывания в Грузии Заза Пачулия купил квартиру в "Архи групп", которая станет его незаменимым домом в Грузии. Многолетний опыт, надежность, и фокусирование компании на качество стали решающими для чемпиона NBA.



"Мы долго думали, где купить квартиру. Остановили выбор на "Архи Тауэр". Для меня и моей семьи важнейшими были надежность компании и качество. Очевидно, что строительные и ремонтные материалы, и процесс строительства идут с соблюдением международных стандартов, что со своей стороны является гарантией лучшего качества. Кроме того, у "Архи Тауэр" современный дизайн лобби, плавательный бассейн и тренировочный зал, что для меня чрезвычайно важно. Этот дом для меня действительно незаменимый"- говорит Заза Пачулия.



Заза Пачулия стал не только жителем "Архи Тауэр", но и партнером компании, и включится в разные проекты. Девелоперская компания планирует много интересных проектов вместе с новым партнером.



"Архи группа" является лидирующей девелоперской компанией в Грузии. На данном этапе у компании 200 000 квадратных метров законченных, и 140 000 квадратных метров строящихся зданий.

















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