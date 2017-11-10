Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За 9 месяцев 2017 года по фактам семейного насилия для женщин было издано278 сдерживающих ордеров


10.11.2017   18:46
По данным на 31 октября 2017 года, примерно за 9 месяцев, в Грузии в связи с фактами семейного насилия было издано 3 137 сдерживающих ордеров. Об этом говорится в статистических данных МВД Грузии.

В частности, как отмечается в официальной информации МВД, по состоянию на 31 октября, в связи с семейным насилием для мужчин было издано 2 568 сдерживающих ордеров. Что касается женщин, то, по данным информационно-аналитического департамента МВД, издано 278 сдерживающих ордеров.

Согласно официальным данным Тбилисского городского суда, за 9 месяцев 2017 года, коллегия по административным делам Тбилисского городского суда вынесла решение утвердить 613 сдерживающих ордеров.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еврокомиссия: Евросоюз - крупнейший торговый партнер Грузии
Гиорхелидзе: рост экономики Грузии до 4,5% — низкий показатель 
В Грузии дорожает автогаз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дагестан вышел на рекорд по продолжительности жизни
Страны ЕС призывают усилить борьбу с российской пропагандой
Дагестан вышел на рекорд по продолжительности жизни
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна