За 9 месяцев 2017 года по фактам семейного насилия для женщин было издано278 сдерживающих ордеров

10.11.2017 18:46 По данным на 31 октября 2017 года, примерно за 9 месяцев, в Грузии в связи с фактами семейного насилия было издано 3 137 сдерживающих ордеров. Об этом говорится в статистических данных МВД Грузии.



В частности, как отмечается в официальной информации МВД, по состоянию на 31 октября, в связи с семейным насилием для мужчин было издано 2 568 сдерживающих ордеров. Что касается женщин, то, по данным информационно-аналитического департамента МВД, издано 278 сдерживающих ордеров.



Согласно официальным данным Тбилисского городского суда, за 9 месяцев 2017 года, коллегия по административным делам Тбилисского городского суда вынесла решение утвердить 613 сдерживающих ордеров.















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