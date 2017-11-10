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«С.Т. Парк» не согласен с озвученной Каладзе статистикой
10.11.2017 18:52
Статистика, о которой говорил избранный мэр Тбилиси, не соответствует действительности, - об этом заявил «IPN» менеджер компании «С.Т. Парк» по медиа-коммуникациям Леван Табидзе, комментируя заявление Кахи Каладзе, согласно которому, после обжалования выписанных компанией штрафов в 99% случаев в пользу граждан выносился оправдательный приговор.
Что касается заявления Каладзе, что тбилисская мэрия собирается начать судебный спор против компании «С.Т. Парк», по словам Табидзе, компания полностью соблюдает законодательство Грузии, а также тот контракт, который оформлен между мэрией и «С.Т. Парк».
«Та статистика, о которой говорил избранный мэр, не соответствует правде, ему представили неверную статистику. Исходя из того, что только 0,2% выписанных штрафов становятся спорными, и в результате этого спора компания выигрывает более половины. Мы надеемся, что в ближайшем будущем мэр Тбилиси встретится с представителями компании и у руководства «С.Т. Парк» будет возможность предоставить ему исчерпывающую, полную и объективную информацию в связи с деятельностью компании и ответить на все вопросы, которые заинтересуют мэра Тбилиси», - заявил Табидзе.
По его же словам, около 30% обжалованных штрафов приходится на тех граждан, которые перманентно нарушают правила парковки, а также не платят налоги.
Напомним, что компания «С.Т. Парк» занимается обустройством и управлением автомобильных парковочных мест в Тбилиси.
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