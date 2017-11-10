Сборная Грузии в товарищеском матче победила Кипр

10.11.2017 21:38 Сборная Грузии по футболу победила в товарищеском матче команду Кипра с минимальным счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе в Гори.



Единственный гол в игре забил на 24-й минуте первого тайма Георгий Квилитая, который воспользовался ошибкой вратаря киприотов. Первая половина встречи проходила под преимуществом грузин, но опасных атак создать так и не удалось. Вторая половина матча проходила равно.



Следующий товарищеский матч сборная Грузии проведет в понедельник, 13 ноября со сборной Беларуси в Кутаиси.



Матч будет транслироваться в прямом эфире Первого канала в 18:00.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

