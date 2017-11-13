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Батумское «Динамо» вскоре обзаведется собственной базой


13.11.2017   19:10
Батумское «Динамо» в скором времени будет использовать собственную базу — завершено укладки полевого покрова на футбольной базе, и строительство фактически завершено.

В спортивном комплексе построили трибуны, на которых были установлены индивидуальные стулья. Под конструкцией трибуны будут расположены комнаты, комнаты судей и делегатов, а также офис клуба.


У базы «Динамо» в Батуми есть два поля – сначала устроили искусственное поле, на котором уже тренируется Батумское «Динамо», а теперь завершили укладку натурального поля.


Этот факт является важным событием для Батумского «Динамо», который остался без стадионов и тренировочного поля после 2006 года.






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