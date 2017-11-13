|
Батумское «Динамо» вскоре обзаведется собственной базой
13.11.2017 19:10
Батумское «Динамо» в скором времени будет использовать собственную базу — завершено укладки полевого покрова на футбольной базе, и строительство фактически завершено.
В спортивном комплексе построили трибуны, на которых были установлены индивидуальные стулья. Под конструкцией трибуны будут расположены комнаты, комнаты судей и делегатов, а также офис клуба.
У базы «Динамо» в Батуми есть два поля – сначала устроили искусственное поле, на котором уже тренируется Батумское «Динамо», а теперь завершили укладку натурального поля.
Этот факт является важным событием для Батумского «Динамо», который остался без стадионов и тренировочного поля после 2006 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна