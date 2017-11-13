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Национальный центр кинематографии профинансирует 14 короткометражных фильмов


13.11.2017   22:39
Национальный центр кинематографии Грузии будет финансировать 14 короткометражных фильмов.

По данным Киноцентра, конкурс, объявленный для финансирования короткометражного художественного фильма в 2017 году, завершен.

Комиссия выбрала 14 лучших проектов из 46. Исходя из рекомендации комитета экспертов, размер конкурсного фонда был увеличен и составил 505 000 лари.

Производство отобранных короткометражных фильмов начнется в ближайшем будущем.

Короткометражными фильмами, финансируемыми Национальным киноцентром, являются:

1. «История Думбадзе»
2. «Пустая стол»
3. «Улица Маркса 12»
4. «Воры криманчули»
5. «Беженец»
6. «Ночной дежурный»
7. «Плохие люди»
8. «Ребенок»
9. «Переход»
10. «Соленые полотенца»
11. «Лето»
12. «Гостиница Мираж»
13. «Громом пораженный»
14. «Безгранично»






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