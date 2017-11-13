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Илия II: Грузины, помните всегда, за Голгофой следует Пасха
13.11.2017 23:28
Грузия – Божий престол, она непобедима, как и Господь, - об этом до начала праздничного параклиса на Метехском мосту заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.
Католикос-Патриарх обратился к собравшимся на Метехском мосту после театрального представления, которое оживило на сцене день памяти 100 000 мучеников.
«Грузины, помните всегда, за Голгофой следует Пасха. Грузия – Божий престол, она непобедима, как и Господь. Господь с нами. Поздравляю вас с этим большим праздником. Пусть молитвами 100 000 мучеников Господь благословит вас и всю Грузию. Аминь!» - заявил Святейший.
Ежегодно 13 ноября православный мир отмечает день памяти 100 000 мучеников. Именно в этот день века назад 100 000 грузин пожертвовали жизнью ради поклонения святым иконам и защиты веры.
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