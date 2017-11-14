У здания прокуратуры произошла стычка между участниками акции и полицией

14.11.2017 13:39 Небольшая стычка произошла на акции пострадавших от пожара в «Детском мире» у Главной прокуратуры. Представители патрульной полиции призвали участников акции убрать палатку, что вызвало противостояние.



С применением силы, полиция заставила митингующих убрать палатку. Одному из участников акции, который находился в палатке, стало плохо. На месте мобилизована бригада скорой помощи.



Пострадавшие требуют возмещения ущерба и наказания виновных в пожаре.



Участники акции требуют встречи с Главным прокурором Ираклием Шотадзе.















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