Грузию посетит известный кинорежиссер Дэвид Линч

14.11.2017 13:58 18-22 ноября в Грузию приедет известный кинорежиссер, сценарист, музыкант, продюсер, победитель многих кинофестивалей Дэвид Линч.



В связи с этим завтра в гостинице "Тбилиси Мариотт" состоится пресс-конференция. Журналистам раздадут диски с эксклюзивным обращением Дэвида Линча, и состоится аккредитацию на мероприятия.



Дэвид Линч является автором таких работ, как "Твин Пикс", "Малголанд драйв", Синий бархат" и др. В рамках его визита в Грузию запланированы рассмотрения новых проектов, и разные мероприятия, расписание и возможность присутствия на которых будет известно на завтрашней пресс-конференции.



















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