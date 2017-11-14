|
Грузию посетит известный кинорежиссер Дэвид Линч
14.11.2017 13:58
18-22 ноября в Грузию приедет известный кинорежиссер, сценарист, музыкант, продюсер, победитель многих кинофестивалей Дэвид Линч.
В связи с этим завтра в гостинице "Тбилиси Мариотт" состоится пресс-конференция. Журналистам раздадут диски с эксклюзивным обращением Дэвида Линча, и состоится аккредитацию на мероприятия.
Дэвид Линч является автором таких работ, как "Твин Пикс", "Малголанд драйв", Синий бархат" и др. В рамках его визита в Грузию запланированы рассмотрения новых проектов, и разные мероприятия, расписание и возможность присутствия на которых будет известно на завтрашней пресс-конференции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна