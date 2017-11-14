Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО


14.11.2017   14:39
Бывший министр образования Грузии Александр Джеджелава продолжит деятельность в частном секторе, кроме этого, он намерен продолжить учебу в Америке. Как заявил Джеджелава журналистам после передачи дел новому министру образования, его деятельность будет той же, что и до работы министром, также он планирует отправиться в США для работы над докторской программой.

«Что касается моей деятельности, то она будет той же, что и до работы министром - я планирую продолжить учебную деятельность. Я преподавал в нескольких университетах, проводил тренинги, работал в неправительственном и частном секторе. Кроме того, планирую продолжить учебу. В 2017 году я был подготовлен к продолжению докторской в Соединенных Штатах, этот план был немного отложен, однако я обязательно планирую поступить, и отправится в США для продолжения докторской», - заявил Александр Джеджелава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС надо открыть рынки для стран «Восточного партнерства» - Манфред Вебер
Euronews отметил Грузию на международной туристической выставке в Лондоне
VMware помогает Банку Грузии повысить качество обслуживания клиентов в филиалах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Фальсификация истории продолжается - абхазские «ученые» стараются присвоить мост царицы Тамар
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Брюсселе состоялась первая встреча Левана Изория и Джеймса Мэттиса
Пять ереванских студентов объявили голодовку из-за отмены отсрочки от армии
Мэттис заверил главу Минобороны Грузии в поддержке Тбилиси со стороны Вашингтона
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна