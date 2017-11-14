

14.11.2017 14:39 Бывший министр образования Грузии Александр Джеджелава продолжит деятельность в частном секторе, кроме этого, он намерен продолжить учебу в Америке. Как заявил Джеджелава журналистам после передачи дел новому министру образования, его деятельность будет той же, что и до работы министром, также он планирует отправиться в США для работы над докторской программой.



«Что касается моей деятельности, то она будет той же, что и до работы министром - я планирую продолжить учебную деятельность. Я преподавал в нескольких университетах, проводил тренинги, работал в неправительственном и частном секторе. Кроме того, планирую продолжить учебу. В 2017 году я был подготовлен к продолжению докторской в Соединенных Штатах, этот план был немного отложен, однако я обязательно планирую поступить, и отправится в США для продолжения докторской», - заявил Александр Джеджелава.















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