Пострадавшие в результате пожара в «Детском мире» проводят акцию у Главной прокуратуры

14.11.2017 15:19 Пострадавшие в результате пожара в «Детском мире» проводят акцию у Главной прокуратуры.



Участники акции требуют встречи с Главным прокурором Ираклием Шотадзе и возмещение ущерба.



По словам участников акции, приглашенный правительством эксперт установил, что поджог «Детского мира» совершило неизвестное лицо. Они требуют наказать его, и выявить заинтересованных лиц. В противном случае, угрожают постоянными акциями.



Торговцы заявляют, что один из пострадавших не смог расплатиться с долгами и покончил с собой несколько дней назад.



Представители прокуратуры пока не встречались с участниками акции.















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