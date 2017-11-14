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Пострадавшие в результате пожара в «Детском мире» проводят акцию у Главной прокуратуры
14.11.2017 15:19
Пострадавшие в результате пожара в «Детском мире» проводят акцию у Главной прокуратуры.
Участники акции требуют встречи с Главным прокурором Ираклием Шотадзе и возмещение ущерба.
По словам участников акции, приглашенный правительством эксперт установил, что поджог «Детского мира» совершило неизвестное лицо. Они требуют наказать его, и выявить заинтересованных лиц. В противном случае, угрожают постоянными акциями.
Торговцы заявляют, что один из пострадавших не смог расплатиться с долгами и покончил с собой несколько дней назад.
Представители прокуратуры пока не встречались с участниками акции.
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