В Тбилиси скончалась бабушка экс-президента Михаила Саакашвили

14.11.2017 19:00 В Тбилиси скончалась бабушка Саакашвили на 91-м году жизни, об этом написала 14 ноября в своем Facebook редактор грузинского издания «Хроника +» Элисо Киладзе.



«Госпожа Мзия Церетели умерла. Я разделяю печаль семей Темури (дядя Саакашвили) и Гиули (мать Саакашвили) Аласания, Михеила Саакашвили», — написала Киладзе в соцсети.



Сам экс-президент лишь выложил на своей странице в Фейсбук фотографии, на которых он запечатлен вместе с бабушкой. Фотографии, как гласит надпись, сделаны летом 2017 года в Вене (Австрия).















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