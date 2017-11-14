44% тбилисцев никогда не проходили медобследование с целью профилактики - ACT

14.11.2017 20:23 Большинство жителей Тбилиси не проводят медицинские обследования в профилактических целях — об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы анализа и консультаций ACT.



Эксперты ACT поинтересовались, насколько часто жители Тбилиси проводят медицинские обследования для проверки состояния своего здоровья.



Как оказалось, 44% опрошенных (то есть четверо из десяти) никогда не проходили профилактическое медицинское обследование .



Одна треть тбилисцев проводит профилактические медобследования по меньшей мере раз в год (32%), а одна четвертая обращается к медицинским учреждениям за обследованиями раз в два года или еще реже (24%).



Эксперты также поинтересовались, какая часть тбилисцев обратилась за помощью к врачу в последнее время из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, половина жителей Тбилиси (50%) за последние полгода обращались к врачу. Практика посещения медицинских учреждений более высокая среди жителей столицы в возрасте 60 лет и выше.



Из опрошенных респондентов за последние полгода 66% обратились к семейному врачу, а к докторам другого профиля обратились 12%. В частности, к кардиологам — 25%, офтальмологам — 15%, жители Тбилиси в возрасте 18-35 лет помимо семейного врача обращались также к гинекологу — 24% и стоматологу — 19%.



Исследование провели в масштабах Тбилиси 7-9 октября методом случайной выборки. Всего было опрошено 400 тбилисцев.



ACT – глобальная компания по анализу и консультациям, которая включает страны постсоветского пространства и Восточной Европы. У компании есть офисы в Грузии, Азербайджане и Казахстане.















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